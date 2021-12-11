Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту при в'їзді у Донецьку область і пообіцяв сприяти розслідуванню.

“Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність”, – написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Гогілашвілі додав, що згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження.

“Готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню”, – додав він.

Нагадаємо, на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.

Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: “Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…”.

Після цього міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.