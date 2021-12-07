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МВС після аварії маршрутки біля Чернігова анонсувало зміни до законодавства для підвищення безпеки на дорогах

Монастирський пообіцяв суворо карати за їзду на "лисій" гумі.

МВС після аварії маршрутки біля Чернігова анонсувало зміни до законодавства для підвищення безпеки на дорогах
Голова МВС Денис Монастирський під час години запитань до уряду в Раді
Фото: пресцентр МВС

Міністерство внутрішніх справ вирішило ініціювати внесення змін до законодавства, які мають підвищити безпеку дорожнього руху.

Про це заявив міністр Денис Монастирський у зверненні, пов'язаному зі смертельною ДТП на Чернігівщині, де внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою загинули 13 людей.

"Поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на «лисій гумі» або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки, а також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеки, ні про безпеку інших учасників руху. Також у цьому місяці за моєю ініціативою, у Верховну Раду України буде внесено законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху", - заявив міністр.

Нагадаємо, що 7 грудня біля села Брусилів в Чернігівському районі на дорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця".

Внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще сімох госпіталізували в тяжкому стані.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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