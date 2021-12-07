Автомобіль одного з керівників одеської поліції збив жінку на переході

Водій не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу та сам завіз її до лікарні.

В Одесі у п'ятницю, 3 грудня, автомобіль одного з керівників місцевої поліції збив жінку на пішохідному переході.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 7 грудня.

"3 грудня 2021 року в Одесі службовий автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив жінку на пішохідному переході. Водій про інцидент не повідомив та не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу з місця аварії, аргументувавши, що самостійно доправить жінку до лікарні", - сказано в повідомленні.

Службовий автомобіль значиться за в.о. заступника начальника поліції Одеської області, але, хто саме знаходився за кермом, ДБР поки що не вказує.

Аварію розслідують за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Одеське видання "Думська" з посиланням на власні джерела пише, що службовим автомобілем Hyundai Sonata керував інспектор патрульної поліції. У машині їхали в.о. заступник начальника облуправління Національної поліції, колишній начальник патрульної поліції Олександр Гостищев та в.о. начальника одного з управлінь поліції.

Вони їхали до Чорноморська, де відбувалися сутички між активістами та поліцією. Жінку похилого віку збили приблизно об 11:55 на перетині вулиць Ангарської та Магістральної.