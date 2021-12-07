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Зеленський присвоїв звання генерала семи полковникам ЗСУ

Відповідний указ №621/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Зеленський присвоїв звання генерала семи полковникам ЗСУ
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "бригадний генерал" семи полковникам Збройних Сил України.

Відповідний указ №621/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, військове звання бригадного генерала присвоєно командувачу Сил підтримки ЗСУ Дмитру Герезі; начальнику штабу - заступнику командувача морської піхоти ВМС ЗСУ Дмитру Делятицькому; заступнику Командувача об’єднаних сил полковнику Михайлу Драпатому; заступнику начальника Генштабу ЗСУ Олександру Кириленку; заступнику начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ Віктору Кучеренку; начальнику штабу - заступнику командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ Дмитру Романову; начальнику штабу - заступнику командувача Сил спецоперацій ЗСУ Олександру Трепаку.

Нагадаємо, раніше президент присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу чотирьом полковникам Національної поліції України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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