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Нові катери Island "Суми" та "Фастів" прийняли до складу українських ВМС

Церемонія відбулася сьогодні ввечері на одеському морвокзалі.

 

Фото: Думская
Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів", які 23 листопада прибули до України з американського міста Балтімор, урочисто прийняли до складу Військово-морських сил України. 

Як повідомляє "Думская", церемонія відбулася сьогодні ввечері на одеському морвокзалі у рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил. 

Фото: Думская

Фото: Думская

Зазначається,що сьогодні також відбувся телеміст між Одесою та іншими містами країни — Харковом, Львовом, Краматорськом, а також до аеродромом Озерне, що під Житомиром. 

Нові бойові прапори в Одесі отримали 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМСУ, 37-й окремий полк зв'язку флоту, 194-й понтонно-мостовий полк Державної спеціальної служби транспорту та 26-а окрема бригада ДССТУ. Останньою надали почесне найменування "Дніпровська".

Нагадаємо, перші два катери типу Island – P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" – увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.

Минулого тижня ще два катери типу Island прибули з американського міста Балтімор до України. Їх доставили на борту судна Ocean Grand.

П'ятий катер — Р194 "В'ячеслав Кубрак" має прибути до Одеси до кінця цього року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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