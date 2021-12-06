У Кривому Розі з'ясування стосунків між двома групами іноземців закінчилось убивством

Підозрюваний у вбивстві потрапив до лікарні з ножовими пораненнями.

У неділю, 5 грудня, в Кривому Розі загинув 35-річний громадянин іноземної держави.

Як повідомляють місцева поліція та видання "Перший міський", його застрелили під час конфлікту між двома групами іноземців.

"5 грудня до поліції надійшло повідомлення про озброєний конфлікт на одній із вулиць Металургійного району. Конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки один із учасників отримав ножові поранення, після чого вистрелив у потерпілого. Внаслідок подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний - доставлений до лікарні з численними ножовими пораненнями та знаходиться під цілодобовим конвоєм", - йдеться в повідомленні поліції.

Журналісти у свою чергу розповіли, що криваві розбірки сталися біля одного з ресторанів грузинської кухні.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, минулого тижня у Чернігівській області начальник одного із райправлінь ДСНС випадково застрелив поліцейського на полюванні.