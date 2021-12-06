Помер один із чотирьох постраждалих в аварії на Бурштинській ТЕС

У лікарні помер чоловік, який отримав опіки під час аварії на Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині.

Про це повідомила ДТЕК Бурштинська ТЕС у Фейсбуці.

"Працівник Бурштинської ТЕС, що отримав опіки під час викиду пару, помер у реанімації",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру.

"Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв'язку з рідними та медиками. Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям. Колектив Бурштинської ТЕС висловлює щирі співчуття родині загиблого. Рідні отримають всю необхідну допомогу від станції", - йдеться в повідомленні.

Стан інших потерпілих - стабільний, загрози життю немає.

Нагадаємо, увечері 28 листопада на Бурштинській ТЕС стався вибух. Постраждали принаймні п’ять осіб, їх госпіталізовано.

На початку листопада мешканці Бурштина повідомили, що на місцевій ТЕС сталася аварія. У ДТЕК тоді заявили, що прорвало звичайний колектор з водою і шкоди довкіллю немає, але не пустили із перевіркою Державну екологічну інспекцію. Журналістам вдалось зняти місце аварії з дрону – на кадрах видно затоплену темною рідиною територію ТЕС площею до 10 гектарів.

Версію про розрив золошлакопроводу пізніше підтвердив один колишній працівник станції. Він поспілкувався із ексколегами про те, що сталося на ТЕС.

Знімальна група у супроводі екоактивіста взяла проби рідини у двох місцях: з місця розливу води, звідки її викачували у водосховище та з самого водосховища. Зразки передали на експертизу. Згідно з висновком дослідження, у відкачаній рідині перевищена допустима норма миш’яку. Зі свого боку у пресслужбі ДТЕК повідомили, наведені у програмі припущення є неправдивими та не відповідають дійсності.

Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води.