Державну екологічну інспекцію, яка прибула на місце події із перевіркою, не пустили.

На початку листопада мешканці Бурштина, що на Івано-Франківщині, повідомили, що на місцевій ТЕС сталася аварія. Опитані журналістами "Схем" вважають, що найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами.

У ДТЕК заявили, що прорвало звичайний колектор з водою і шкоди довкіллю немає, але не пустили із перевіркою Державну екологічну інспекцію.

Журналістам вдалось зняти місце аварії з дрону – на кадрах видно затоплену темною рідиною територію ТЕС площею до 10 гектарів.

Фото: Радіо Свобода

Інспекцію туди не пустили, але незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. Журналісти зафіксували, що цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Журналісти показали зйомки над станцією Володимиру Печерському. Він понад 20 років пропрацював на Чорнобильській станції і добре знає Бурштинську ТЕС.

"Ми бачимо частину промислового майданчика Бурштинської станції. Вона затоплена на пів метра, мабуть. Судячи з характеру, кольору, це золошлакові матеріали", - сказав експерт.

Версію про розрив золошлакопроводу підтвердив один колишній працівник станції. Він поспілкувався із ексколегами про те, що сталося на ТЕС.

"Писав хлопцеві безпосередньо: "Що то могло порвати?". То ось мені написав: "Шлакопроводи", – розповів колишній працівник Бурштинської ТЕС.

Експертка з "Центру екологічних ініціатив "Екодія" Анна Даниляк вважає, що рідина навколо станції може бути небезпечною.

Знімальна група у супроводі екоактивіста взяла проби рідини у двох місцях: з місця розливу води, звідки її викачували у водосховище та з самого водосховища. Зразки передали на експертизу. Згідно з висновком дослідження, у відкачаній рідині перевищена допустима норма миш’яку.

Зі свого боку у пресслужбі ДТЕК повідомили, наведені у програмі твердження та припущення є неправдивими та не відповідають дійсності.

"Бурштинська ТЕС інформувала громадськість про причини та зусилля з ліквідації наслідків пориву колектору промливневих вод на території колишньої пожежної частини ВПЧ-12, що трапився в ніч з 2 на 3 листопада. Негативного впливу на навколишнє середовище в результаті пориву виявлено не було.

Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища.

У своїх відповідях ми неодноразово наголошували на тому, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці. Відтак забруднення підтопленої води відходами апріори не могли мати місце", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що це не єдина аварія на Бурштинській ТЕС, яка сталася останнім часом. Так, увечері 28 листопада на Бурштинській ТЕС стався вибух. Постраждали принаймні п’ять осіб, їх госпіталізовано.