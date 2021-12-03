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Росія почала новий етап бойової підготовки в ОРДЛО, – ГУР Міноборони

ЗС Росії проводять ротацію на передових позиціях і готують артилерійські та мінометні розрахунки до обстрілів. 

Росія почала новий етап бойової підготовки в ОРДЛО, – ГУР Міноборони
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

"У рамках зазначеного окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності", – зазначили розвідники.

Паралельно з цим окупанти проводять ротацію на передових позиціях та інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил.

"Виконання заходів тижня бойової готовності та ротація в оперативному угрупованні російських окупаційних військ контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", – додали в ГУР.

Нагадаємо, що у листопаді Головне управління розвідки повідомило про нарощення боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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