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Міноборони розвиватиме ракетну програму і спроможності флоту

У Бердянську й Очакові починають практичну стадію будівництва Військово-морських сил. 

Міноборони розвиватиме ракетну програму і спроможності флоту
Фото: inforesist.org

Міністерство оборони України буде розвивати ракетну програму та спроможності флоту. Про це голова відомства Олексій Резніков повідомив під час години запитань до уряду.

"Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз – у Бердянську й Очакові – та інших контрактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством", – зазначив він.

Міністр додав, що зараз щодо окремих позицій державного оборонного замовлення (ДОЗ) спостерігається змагання лобістів.

"Є приклади, коли десятиліттями фінансувалися виробництва чи розробки без чіткого розуміння, який результат буде отримано. І чи буде він актуальним. Такі речі ми будемо припиняти, щоб сконцентрувати ресурси на тому, що дійсно необхідно і має перспективу", – пояснив він. 

За його словами, станом на 1 грудня Держказначейством обліковано зобов’язань щодо ДОЗу на 19,5 млрд грн із запланованих 23,1 млрд. Це 85% від плану. 

"Ми розбираємо причини, які заважали протягом року діяти ритмічно. Один з чинників – це був перший рік дії нового закону про оборонні закупівлі, не вистачало необхідних підзаконних актів. Через низку обставин не було залучено потенціал державних гарантій. Під час розгляду у комітеті я побачив, де можна підвищити якість планування на рівні виконавців. Ми взяли це в роботу. Усі оборонні закупівлі будуть «просіюватися» через призму розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил і забезпечення боєготовності підрозділів", – заявив міністр. 

Резніков додав, що в Міноборони планують створити аналог Агентства НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA). 

"Структурно воно міститиме частину, яка здійснюватиме закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення. А також частину, яка відповідатиме за забезпечення: харчування, паливо, речове забезпечення та інше", – пояснив міністр. 

Нагадаємо, що в березні Рада національної безпеки і оборони 11 березня схвалила основні показники оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Уряду заборонили допускати недофінансування оборонного замовлення на 2021 рік, а пріоритетні проєкти, такі як розвиток ракетного озброєння, фінансувати виключно за рахунок загального фонду державного бюджету.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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