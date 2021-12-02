​Київрада передсвяткова: медикам - премії, поліції - автівки, а районним ЖЕКам - по 10 мільйонів

Чи то так співпало з темою здоров'я, чи то просто новий рік на носі, але Віталій Кличко особисто пообіцяв всім медикам Києва спеціальні виплати. “Ми лідируємо по захворюваності на ковід, медики прийняли цей виклик, Київ же лідирує і по кількості щеплень”, - зазначив міський голова. За його словами, вже в грудні лікарі отримають додатково по 10 тис. грн, середній медперсонал - по 8 тис. грн, а молодший - по 6 тисяч. Правда, відповідне рішення Кличко лише анонсував, воно прийматиметься на наступний сесії.

Сесія Київради 2 грудня почалася зі згадки про сумну подію для багатьох киян - днями після хвороби помер колишній міський голова Києва, а нині депутат і голова фракції “Єдність” Олександр Омельченко . Його память депутати вшанували хвилиною мовчання. А один із давніх колег і друзів Омельченка, депутат від ОПЗЖ Володимир Яловий, запропонував увічнити пам'ять “Сан Санича”, назвавши його ім'ям одну з вулиць міста. Помітно засмученим цією втратою був і мер Віталій Кличко , який з особливою теплотою бажав міцного здоров'я депутатам-іменинникам цього місяця.

Очікуючи прийняття державного бюджету на 2022 рік, після якого можна остаточно сформувати і міський бюджет наступного року, депутати Київської міськради провели незвичну сесію: з рекордно коротким порядком денним і без земельних питань. Лише розподілили мільйони “потрібним людям”.

В передчутті бюджетного “свята”

Наступна сесія Київради відбудеться дуже швидко - вже 9 грудня. На неї було заплановане прийняття всіх останніх невідкладних фінансових рішень поточного року і, головне, міського бюджету-2022. Бюджет - це завжди складно і боротьба. Мабуть, тому цього разу депутати вирішили створити тізер цих баталій - сьогодні засідання Київради було ледь не повністю зірване через інтриги, які розгорнулися в бюджетній комісії.

Фото: Борис Корпусенко Голова фракції СН Андрій Вітренко (у центрі)

Не встигли депутати розслабитися і почати традиційні політичні суперечки, які зазвичай забирають в них половину сесійного часу, як на трибуну увірвався голова фракції СН Андрій Вітренко. “Вчора на засіданні бюджетної комісії відбулося дике порушення регламенту, яке може поставити під сумнів легітимність прийняття всього бюджету на 2022 рік!” - стривожено заявив він, а на допомогу колезі прийшли всі депутати фракції, які вишикувалися під президією.

Дике порушення - це те, що напередодні Вітренко оголосив перерву в засіданні бюджетної комісії, яка саме розглядала правки від депутатів, і пішов з нього. А один з його заступників, депутат від “Удару” Андрій Странніков, запропонував колегам продовжити засідання і головував на ньому. “Ви хотіли зірвати прийняття бюджету міста!” - відповідав Вітренку Странніков. І підтримати його вже вийшли всі члени фракції “Удар”.

Фото: Олексій Самсонов Депутати УДАРу захищають трибуну від блокування.

Щоб не вийшло спонтанної “стінка на стінку”, секретар Київради оголосив перерву і призначив регламентну комісію розбиратися в конфлікті. Там довго аналізували кожне слово з запису і призначили просто ще одне засідання комісії, з тих же питань. Але завдяки цим розбіркам депутати втратили пів дня сесійної роботи. І тому перенесли більшість питань порядку денного на наступний раз.

“Подарунки під ялинку”

На щастя, це не завадило депутатам прийняти зміни до міської цільової програми “Безпечна столиця”, якими… додали 27 млн грн на програму закупівель різної техніки для державних органів влади. Виявилося, що співвиконавцями муніципальної програми є цілий перелік державних правоохоронних і інших установ (в яких є власний бюджет). І в цьому році ми, як громада, виділяємо їм на закупівлі: київському Держказначейству - 7,65 млн грн (на комп'ютери і мобільні телефони), Інституту судових експертиз - 8 млн грн (хроматограф), Київський прокуратурі - 8,8 млн грн (на автомобілі і оргтехніку), Кіберполіції - 1,5 млн грн (на спецавтомобіль і техніку), Департаменту боротьби з кіберзлочинністю - 1,8 млн грн (на автівку, квадрокоптер і комп’ютери). Депутати не дуже зрозуміли, для чого це, але погодили.

І тепер постає питання: так а не на тих самих автівках, що купила їм Київрада на кошти платників податків, приїдуть слідчі з київської прокуратури робити обшуки на комунальних підприємствах Київради? Чи, може, не приїдуть, якщо автівки будуть досить гарні…

Фото: Національна поліція

Мільйони ЖЕКам

Київрада (за бюджет нашого з вами міста) продовжує рятувати комунальну сферу від труднощів опалювального сезону. Цього разу депутати погодили надання послуг теплопостачання за тарифами для населення (в цінах минулого року, 1654 грн) для ОСББ і ЖБК. Після меморандуму, яким закінчилися осінні бої в Уряді за прийнятну ціну опалення, ці організації отримали тепло по ціні 2100-2380 грн, що вище від комунальних будинків Києва. Це стосувалося 462 багатоквартирних будинків міста. Тепер їх зрівняли в правах з усіма, і ціна зменшиться. Компенсацію збитків поклали на “Київтеплоенерго”, а йому, як ми писали раніше, збитки в розмірі 2 млрд грн компенсує міський бюджет.

Ще один напрям порятунку - наші улюблені ЖЕКи. Їм виділили… не багато й не мало, по 10 млн грн. Але, на жаль, не кожному, а на район. Всім керуючим компаніям районів Києва збільшили статутні фонди на цю суму. Чому саме на таку - неясно. Але відомо, що кошти ці мають піти на придбання нової техніки для прибирання прибудинкових територій - снігоприбиральних машин, аварійної техніки тощо. Вмотивовано це рішення тим, що тариф за прибудинкову надто низький і самостійно районні контори закупити техніку не можуть. Так що в тарифі ми їм заплатимо заробітну плату, а окремим траншем - гроші на техніку. Питайте її в усіх ЖЕКах міста в цьому сезоні.

І остання важлива новина зі сфери комуналки: Київрада вирішила провести повну інвентаризацію індивідуальних теплових пунктів в усіх установах і будинках Києва. На це “Київтеплоенерго” дається три місяці. “Усі теплові пункти потрібно передати на баланс єдиного КП задля обслуговування. Це сприятиме зменшенню затрат населення на енергоносії”, - пояснив голова профільної комісії Київради Олександр Бродський.

Фото: kyivcity.gov.ua/ Петро Пантелєєв під час інспекції теплопункту на вулиці Багговутівській, 3/15

Раніше заступник мера Петро Пантелєєв, який відповідає за цю сферу в КМДА, зазначав, що тепер “Київтеплоенерго” має нормативну базу для ремонтів теплових пунктів в будинках. Тобто рішення Київради означає, що КТЕ скоро порахує всі теплові пункти, візьме їх на баланс і самостійне їх ремонтуватиме. І для початку попросить на це додаткові гроші. Але зато ви тепер знаєте, хто точно має ремонтувати тепловий пункт у вашому підвалі.

Метадоново доступна столиця

Нетипову для Київради тему підняла депутатка від “Удару” Олеся Зубрицька, яка стала ініціатором звернення Київради до держорганів влади щодо посилення контролю в сфері обігу наркотичних лікарських засобів.

Мова йде про програму замісної терапії, прийняту в Україні на державному рівні кілька років тому. В рамках лікування наркозалежності пацієнти офіційно отримують рецепти на наркотичні препарати, які мають знижувати їх потяг. І це є одним з елементів лікування.

Фото: kmr.gov.ua Олеся Зубрицька

Фактично ж відбувається не завжди так. “У зв’язку з відсутністю механізму, який дає реальну можливість лікарю переконатись, що пацієнт не отримує аналогічне лікування в іншому закладі охорони здоров’я, одна і та ж особа має можливість «лікуватись» одночасно у декількох лікарів – наркологів та психіатрів, паралельно отримувати у них рецепти ф-3 на отримання метадону”, - зазначила депутатка. За даними депутатки (і повідомленнями в мережі), деякі аптека мережі “Фармація”, які є базовими для продажу цих препаратів по рецепту, стають популярними точками збуту для приїжджих.

“Є підстави вважати, що деякі недобросовісні лікарі виписують рецепти ф-3 на отримання нарковмісних ліків за грошову винагороду у формі оплати за прийом лікаря, без встановлення відповідного діагнозу пацієнтів”, - вважає депутат Дмитро Білоцерковець. На думку його та інших ініціаторів звернення, державним органам варто приділити більше уваги ліцензуванню лікарів, які мають право видавати рецепти на наркотичні препарати. Депутати також звертали увагу на те, що з 2018 року кількість відпущених рецептурних бланків ф-3 у Києві зросла від 184 тис. штук в 2018 році до 458 тис. штук в 2021.

Фото: facebook/Алексей Кот Черга під медцентром 'Шанс'

І хоча депутати від СН закидали авторам звернення, що все це не проблема центральної влади, а питання міг би вирішити єдиний електронний рецепт. Все ж більшість депутатів погодилася звернутися до державних контролерів цієї сфери, щоб разом шукати вихід.

Далі буде...

Завдяки блокуванням депутати не встигли розглянути скандальні питання забудов на цій сесії. І вже за тиждень, 9 грудня, Київрада розгляне: землю під скандальне будівництво на вул. Казимира Малевича, 44, 46 у Голосіївському районі; по черговому землевідводу під ТРЦ біля метро “Лісова” в Деснянському - під будівлі, яких давно не існує; по начебто будівництву дитячого садочка на вул. Симиренка, 20-26 в Святошинському районі, де замість обіцяного колись садочка буде житловий будинок - з садочком на першому поверсі. І це означає, що в громади міста є час вплинути на своїх обранців, щоб ті голосували усвідомлено.