На Луганщині село залишилося без світла через обстріл бойовиків

Без світла опинилися село Малинове та вантажно-пасажирська залізнична станція Кіндрашівка.

На підконтрольній території Луганської області внаслідок обстрілу з боку окупаційних сил без світла опинилися село та вантажно-пасажирська залізнична станція.

Про це повідомляє "Луганське енергетичне об'єднання".

В результаті обстрілу ворожих сил сьогодні, 3 грудня, без світла опинилися село Малинове та вантажно-пасажирська залізнична станція Кіндрашівка.

"Через вогняний вплив противника близько 2 тисяч абонентів перебувать без електроенергії. Пошкоджені повітряні лінії ПЛ № 19 енергетики відновлюватимуть завтра, 04 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 29 листопада селище Станиця Луганська через обстріл частково залишилось без світла. Також було знеструмлено сусіднє село Малинове.