Добро починається з тебе: Епіцентр закликає долучитися до благодійної хвилі на допомогу дітям

Напередодні новорічно-різдвяних свят усі діти мріють про подарунки і з радістю пишуть листи. Старанно виводять літери, трепетно описують свої бажання. Хтось хоче ляльку, хтось — машинку або годинник із будильником, а дехто сподівається під ялинкою відшукати просто новорічний подарунок. Добре, якщо такі листи доходять до люблячих адресатів. І вони, мов за легким помахом чарівної палички, здійснюють заповітні мрії своїх чад.



Та сльози навертаються на очі, коли розумієш, що безліч дитячих листів залишаються без відповіді, без омріяного подарунка під ялинку. Йдеться про дитячі будинки, зокрема про дітей, які потребують особливого піклування. Ми не стикаємося з ними щодня, не знаємо їхніх потреб, мрій та бажань. Ці мрії можуть здатися простими й невибагливими на перший погляд, однак для дітей – це ціле море уваги, добра та любові. Саме цього їм бракує щодня. Тому Епіцентр запускає благодійну хвилю, щоб такі діти повною мірою насолоджувалися радісними емоціями і не почувалися обділеними на свята. Тисячі дітей з дитячих будинків написали листи мрій, які вже чекають на новорічних ялинках в Епіцентрі та Новій Лінії своїх добрих чарівників.

згадує Світлана Лісанті, директорка направлення «Сад. Город» ТОВ «Епіцентр К».

— Я подумала: чому б не запустити дану акцію, враховуючи весь потенціал покриття Епіцентрів? Адже наші торгові центри розміщені по всій Україні. Таким чином ми б змогли об’єднати людей з різних регіонів у прагненні допомогти дітям і подарувати їм справжнє свято. Підготовка до акції тривала не один рік, ми ретельно все продумували, адже плануємо її проводити щороку. Крім листів, кожен покупець може придбати на касі ангеляток, кошти від продажу яких будуть спрямовані на допомогу дитячим будинкам та дітям, які потребують особливого піклування. Нехай ця акція стане нашою традицією, коли Епіцентр та мільйони людей здійснюють дитячі мрії!— Кожна дитина має зростати в любові, — розповідає Ірина Шинкаренко, директорка з реклами та маркетингу мережі ТЦ «Епіцентр».

Передусім хочеться подарувати частинку серця тим діткам, які потребують особливого піклування й турботи. Кожен може зробити дітей щасливими, долучившись до нашої акції «Ангелятка добрих справ», яку ми проводили в тому році також. Достатньо лише обрати листа з ялинки в Епіцентрі чи Новій Лінії та здійснити дитячу мрію. Ми хочемо привернути увагу людей до потреб дитячих будинків, дати можливість діткам побувати в самому епіцентрі власних мрій. Наші співробітники з першого дня акції ходять до ялинок, беруть листи і з любов’ю готують новорічні презенти для малих мрійників.

Акцію вже підтримали працівники каналів СТБ, Новий канал, ICTV, 1+1, рекламне агентство OMD Optimum media Ukraine, креативна агенція Postman, ТОВ «Грейд», інші партнери.



Давайте здійснювати дитячі мрії разом!