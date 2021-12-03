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NASA виділить $416 млн на розробку приватних космічних станцій

Гроші отримають Blue Origin, Nanoracks і Northrop Grumman.

NASA виділить $416 млн на розробку приватних космічних станцій
Фото: mars.nasa.gov

Американське космічне агентство NASA вирішило виділити 415,6 млн доларів на розробку приватних космічних станцій.

На сайті NASA повідомляється, що Blue Origin Джеффа Безоса отримала контракт на 130 млн доларів, Nanoracks Джеффрі Менбер - на 160 млн доларів, а корпорація Northrop Grumman - на 125,6 млн доларів.

"NASA прагне підтримати безперервну присутність США на низькій орбіті Землі шляхом переходу з Міжнародної космічної станції на інші платформи. Ці гроші стимулюватимуть приватний сектор США на розвиток комерційних, незалежних космічних станцій, які будуть доступні як державним, так і приватним клієнтам", - пояснили в NASA.

Компанія Blue Origin у кінці жовтня заявила, що планує запустити на навколоземну орбіту нову приватну космічну станцію під назвою Orbital Reef ("Орбітальний риф"). Вона створюється у партнерстві з компанією Sierra Space та за підтримки Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering і Університету штата Арізона. Її планують ввести в експлуатацію до кінця 20-х років.

&quot;Орбітальний риф&quot;
Фото: Orbital Reef
"Орбітальний риф"

Станція компанії Nanoracks буде називатися Starlab. Її планують запустити в космос у 2027 році. Starlab, у розробці якої беруть участь Voyager Space і Lockheed Martin, буде розрахована на чотирьох астронавтів, вона матиме потужність, об'єм та вантажопідйомність, як МКС.

Starlab
Фото: Nanoracks/Lockheed Martin/Voyager Space
Starlab

Проєкт Northrop Grumman передбачає створення модульної станції для навколоземної орбіти з використанням конструкції космічного корабля Cygnus.

Станція Northrop Grumman
Фото: Northrop Grumman
Станція Northrop Grumman

Нагадаємо, що термін служби Міжнародної космічної станції обмежено 2024 роком, але обговорюється можливість його продовження до кінця десятиліття.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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