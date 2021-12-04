Данілов: народ України спроможний дати адекватну відповідь агресорові

Ескалація російської агресії включає спроби дестабілізації в енергетичній сфері, розхитування внутрішньої ситуації через агентів впливу.

Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відсіч агресору в разі нової агресії.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, інформує пресслужба РНБО.

"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь”, - зазначив Данілов.

За його словами, ескалація російської агресії відбувається не лише у військовій площині, але й включає спроби дестабілізації в енергетичній сфері, розхитування внутрішньої ситуації через агентів впливу.

У цьому контексті, наголосив він, Україна "будує свою відповідь за всіма напрямами".

"Запорука перемоги – це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - сказав секретар РНБО.

Напередодні Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду щодо виконання вимог Закону України "Про основи національного спротиву", у якій закликав у стислі терміни сформувати сили територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, дані української розвідки свідчать про те, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом готовності до ескалації буде кінець січня.

З 1 грудня збройні сили РФ почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

У листопаді ГУР повідомляло про нарощення боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території ОРДЛО.

2 грудня, за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що європейські країни готують пакет економічних санкцій, які будуть застосовані до Росії в разі широкомасштабної агресії проти України. Він також зазначив, що Росія намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і ескалацію ситуації на Донбасі.