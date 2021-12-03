Київська область посилює перевірки дотримання карантинних обмежень

В ОДА нагадали, що з 6 грудня правила карантину в "жовтій" зоні зміняться.

В Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень в громадських місцях та у транспорті.

Про це повідомляється на сайті ОДА.

"Ми змушені посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані потребою зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення",- зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

В ОДА нагадалии, що з 6 грудня вступають в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію, або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Нагадаємо, зараз 19 регіонів України знаходяться в "червоній", найсуворіші зоні адаптивного карантину. Проте пік хвилі COVID-19 в Україні вже пройшов, і незабаром їх почнуть поступово повертати в "жовту" зону.

З 6 грудня посиляться правила карантину у "жовтій" зоні.