Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київська область посилює перевірки дотримання карантинних обмежень

В ОДА нагадали, що з 6 грудня правила карантину в "жовтій" зоні зміняться.

Київська область посилює перевірки дотримання карантинних обмежень
Фото: kharkivoda.gov.ua

В Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень в громадських місцях та у транспорті.

Про це повідомляється на сайті ОДА.

"Ми змушені посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані потребою зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення",- зазначив голова Київської ОДА Василь Володін.

В ОДА нагадалии, що з 6 грудня вступають в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію, або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Нагадаємо, зараз 19 регіонів України знаходяться в "червоній", найсуворіші зоні адаптивного карантину. Проте пік хвилі COVID-19 в Україні вже пройшов, і незабаром їх почнуть поступово повертати в "жовту" зону.

З 6 грудня посиляться правила карантину у "жовтій" зоні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також