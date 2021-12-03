Ляшко: дев'ять регіонів України можуть вийти з "червоної зони" наступного тижня

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що дев'ять регіонів України можуть вийти з "червоної" зони наступного тижня.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щодо областей, які можуть вийти, Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет Міністрів України прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання", - сказав Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю.

Зараз у "червоній" зоні знаходяться 19 регіонів України:

з 15 жовтня - Херсонська область

з 18 жовтня - Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області

з 23 жовтня - Сумська область

з 26 жовтня - Рівненська та Миколаївська області

з 30 жовтня - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області

з 1 листопада - Київ

з 8 листопада - Волинська область

з 12 листопада - Черкаська область

з 18 листопада - Вінницька область

Нагадаємо, що під час "червона" зона під час весняної хвилі ковіду вводилась у 14 областях і місті Києві. В середньому вони там знаходились 37 днів. Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше були Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні).