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Треті щеплення від ковіду можуть почати робити в січні-лютому 2022 року, - Ляшко

Початок щеплення бустерною дозою залежить від багатьох факторів. 

Треті щеплення від ковіду можуть почати робити в січні-лютому 2022 року, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляє, що кампанія щеплення додатковою, бустерною дозою вакцини від коронавірусу в Україні може початися у січні-лютому 2022 року. Україна до неї повністю готова. 

Про це він розповів у інтерв’ю BBC.

"Ми не тільки збираємось, ми повністю готові. Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами", - сказав Ляшко.

"Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень-лютий 2022 року. Можливо, і раніше", - додав міністр.

Він уточнив, що початок щеплення бустерною дозою залежить від багатьох факторів. 

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", - зазначив Ляшко.

Разом з тим, за словами міністра, ВООЗ закликає не робити бустерні дози, а вакцинувати якомога більше населення, щоб призупинити активну циркуляцію вірусу.

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що в Україні поки зарано запроваджувати третє підсилювальне, або бустерне щеплення від COVID-19. Спочатку потрібно вакцинувати двома дозами щонайменше половину населення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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