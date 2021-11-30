"Ми замало знаємо про новий штам ковіду, але маємо готуватися до найгіршого сценарію", - Булавінова

Медична експертка ЮНІСЕФ про те як спростити процес вакцинації для людей, нові таблетки від ковіду та очікування від нового штаму.

Попри те, що наразі мало що відомо про новий штам коронавірусу омікрон, слід готуватися до найгіршого сценарію. Про це інфекціоністка Катерина Булавінова розповіла під час міжнародного форуму "Корея-Україна".

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Будь-які спроби гадати, що буде і як буде, не мають конструктиву. Ми зараз замало знаємо про новий штам, але потрібно готуватися до найгіршого сценарію, - сказала Катерина Булавінова. - Зараз в Україні дуже сильно недовакциновані групи ризику. Якщо ми не щепимо їх найближчим часом і не змінимо деякі підходи до лікування ковіду, то, боюся, наступного року ми говоритимемо про те, скільки ще людей ми втратимо через пандемію".

Що стосується нових противірусних препаратів, то Катерина Булавінова наголосила: вони ефективні на початкових рівнях хвороби.

"В Україні люди потрапляють до лікарень переважно пізно. В такому разі навіть найуспішніший препарат не може сприйматися як панацея. Водночас, пацієнти з легким перебігом хвороби надто люблять таблетки. Існує така ситуація, що хороший той лікар, який виписав 15 таблеток, а поганий - який каже провітрювати приміщення, міряти температуру і пити більше води", - зазначила вона.

Експертка ЮНІСЕФ наголосила, що наразі в Україні є достатня кількість вакцин від коронавірусу. Тому треба використовувати всі можливості, аби щепити якомога більшу кількість людей, зокрема, з груп ризику.

"Люди не те щоб категорично проти вакцинації. Найчастіше вони просто відкладають це питання на пізніше. Водночас є лікарі, які чомусь відмовляють вагітних жінок вакцинуватися і вони помирають від ковіду", - зауважила фахівчиня.

Булавінова розповіла, що ситуація з вакцинацією дуже залежить від того, наскільки ефективно побудований діалог лікаря і пацієнта.

"Я, наприклад, не уявляю, щоб мої пацієнти відмовлялися від вакцинації. Крім того, головні лікарі можуть подивитися, у кого з їхніх працівників найменше вакциновано пацієнтів, і поцікавитися в них, чому так. Громади можуть подивитися у себе, чи дійсно всім людям зручно вакцинуватися, чи хтось потребує додаткового підвезення до пункту щеплень тощо. Центральні телеканали могли б на рівні редакційної політики встановити правило не кликати на ефіри професорів-антивакцинаторів. Ми ще не вичерпали всі стратегії", - заявила Булавінова.

Катерина Булавінова додала, що зараз в Україні питання вакцинації дуже медикалізоване і залежить від лікарів. Водночас, в інших країнах - це медсестринська справа.

"Я хотіла б, щоб з процесу вакцинації лікарів прибрали взагалі. Я би також хотіла демедикалізувати вакцинацію, бо зараз у нас пацієнтів посилають на якісь аналізи, обстеження. Це все можна спростити", - вважає експертка.

Нагадаємо, у Києві відбувся міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.