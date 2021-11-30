"Ми замало знаємо про новий штам ковіду, але маємо готуватися до найгіршого сценарію", - Булавінова

Попри те, що наразі мало що відомо про новий штам коронавірусу омікрон, слід готуватися до найгіршого сценарію. Про це інфекціоністка Катерина Булавінова розповіла під час міжнародного форуму "Корея-Україна".
Про це повідомляє кореспондентка LB.ua.
"Будь-які спроби гадати, що буде і як буде, не мають конструктиву. Ми зараз замало знаємо про новий штам, але потрібно готуватися до найгіршого сценарію, - сказала Катерина Булавінова. - Зараз в Україні дуже сильно недовакциновані групи ризику. Якщо ми не щепимо їх найближчим часом і не змінимо деякі підходи до лікування ковіду, то, боюся, наступного року ми говоритимемо про те, скільки ще людей ми втратимо через пандемію".
Що стосується нових противірусних препаратів, то Катерина Булавінова наголосила: вони ефективні на початкових рівнях хвороби.
"В Україні люди потрапляють до лікарень переважно пізно. В такому разі навіть найуспішніший препарат не може сприйматися як панацея. Водночас, пацієнти з легким перебігом хвороби надто люблять таблетки. Існує така ситуація, що хороший той лікар, який виписав 15 таблеток, а поганий - який каже провітрювати приміщення, міряти температуру і пити більше води", - зазначила вона.
Експертка ЮНІСЕФ наголосила, що наразі в Україні є достатня кількість вакцин від коронавірусу. Тому треба використовувати всі можливості, аби щепити якомога більшу кількість людей, зокрема, з груп ризику.
"Люди не те щоб категорично проти вакцинації. Найчастіше вони просто відкладають це питання на пізніше. Водночас є лікарі, які чомусь відмовляють вагітних жінок вакцинуватися і вони помирають від ковіду", - зауважила фахівчиня.
Булавінова розповіла, що ситуація з вакцинацією дуже залежить від того, наскільки ефективно побудований діалог лікаря і пацієнта.
"Я, наприклад, не уявляю, щоб мої пацієнти відмовлялися від вакцинації. Крім того, головні лікарі можуть подивитися, у кого з їхніх працівників найменше вакциновано пацієнтів, і поцікавитися в них, чому так. Громади можуть подивитися у себе, чи дійсно всім людям зручно вакцинуватися, чи хтось потребує додаткового підвезення до пункту щеплень тощо. Центральні телеканали могли б на рівні редакційної політики встановити правило не кликати на ефіри професорів-антивакцинаторів. Ми ще не вичерпали всі стратегії", - заявила Булавінова.
Катерина Булавінова додала, що зараз в Україні питання вакцинації дуже медикалізоване і залежить від лікарів. Водночас, в інших країнах - це медсестринська справа.
"Я хотіла б, щоб з процесу вакцинації лікарів прибрали взагалі. Я би також хотіла демедикалізувати вакцинацію, бо зараз у нас пацієнтів посилають на якісь аналізи, обстеження. Це все можна спростити", - вважає експертка.
Нагадаємо, у Києві відбувся міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.