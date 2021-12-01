В Україні майже 12 тис. випадків ковіду за добу, понад 1,5 тис. - у Києві

У вівторок, 30 листопада, в Україні підтвердили 11 960 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 1 088 дітей та 207 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 3 629 людей, подолали хворобу 26 160 осіб, 557 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 30 листопада підтвердили у Києві (1 592) та на Полтавщині (905), а також у Запорізькій (760), Київській (704) та Донецькій (666) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 450 341 особа, одужали від коронавірусу 2 972 192 людей, від ускладнень ковіду померли 86 532 українців.

МОЗ повідомляє, що в останній день листопада від COVID-19 було вакциновано 233 471 людину. Першу дозу отримали 76 979 людей, завершили імунізацію 156 492 людини.

Нагадаємо, вчора у Києві відбувся міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Організаторами заходу стали Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Українські та корейські фахівці обговорили зокрема реформи у сучасній медицині на тлі пандемії коронавірусу.

На думку лікарів з Південної Кореї, нову хвилю коронавірусу може стримати вчасна вакцинація.