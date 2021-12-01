Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні майже 12 тис. випадків ковіду за добу, понад 1,5 тис. - у Києві

Подолали хворобу 26 160 осіб, 557 пацієнтів з коронавірусом померли.

В Україні майже 12 тис. випадків ковіду за добу, понад 1,5 тис. - у Києві
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 30 листопада, в Україні підтвердили 11 960 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 1 088 дітей та 207 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 3 629 людей, подолали хворобу 26 160 осіб, 557 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 30 листопада підтвердили у Києві (1 592) та на Полтавщині (905), а також у Запорізькій (760), Київській (704) та Донецькій (666) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 450 341 особа, одужали від коронавірусу 2 972 192 людей, від ускладнень ковіду померли 86 532 українців.

МОЗ повідомляє, що в останній день листопада від COVID-19 було вакциновано 233 471 людину. Першу дозу отримали 76 979 людей, завершили імунізацію 156 492 людини.

Нагадаємо, вчора у Києві відбувся міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Організаторами заходу стали Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Українські та корейські фахівці обговорили зокрема реформи у сучасній медицині на тлі пандемії коронавірусу.

На думку лікарів з Південної Кореї, нову хвилю коронавірусу може стримати вчасна вакцинація.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також