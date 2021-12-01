Суд призначив Стахіву судово-психіатричну експертизу, - адвокат

За Стахіва внесено всю суму застави, завтра вранці його можуть випустити із СІЗО.

Галицький районний суд Львова призначив судово-психіатричну експертизу антивакцинатору Остапу Стахіву, якого підозрюють у підготовці повалення конституційного ладу і співпраці з РФ.

Про це заявив адвокат Стахіва Михайло Магарський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суд ухвалив рішення направити Остапа на судово-психіатричну експертизу до лікарні на Кульпарківській" (обласна психіатрична лікарня у Львові – ред.), - сказав адвокат, додавши, що завтра оскаржить це рішення в Апеляційному суді.

Також він розповів, що вже зібрано та внесено всю суму застави за Стахіва – 998,8 тис. грн. Адвокат сказав, що треба подати ще деякі довідки та висловив сподівання, що завтра вранці Стахіва випустять із СІЗО.

Нагадаємо, Остап Стахів вважається лідером руху антивакцинаторів України. 16 листопада СБУ оголосила йому підозру і заявила, що він листувався щодо захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Стахіву інкримінували ст. 109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці. 18 листопада Остапа Стахіва взяли під варту із заставою в розмірі 998 тисяч гривень. Під стінами суду цього дня, як і напередодні, коли Стахів на засідання не з’явився, зібралися сотні його прихильників.

Самого Стахіва на суд до Львова СБУ доставила із Закарпаття, де він нібито вирішив підлікуватися, бо не має "довіри до львівських медиків".