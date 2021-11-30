Суд дозволив затримати окупаційного "голову" Криму Аксьонова

Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Прокурори оскаржували у апеляційній інстанції ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 4 жовтня 2021 року. Цією ухвалою суд першої інстанції відхилив клопотання прокурора,у якому той просив надати дозвіл на затримання Аксьонова з метою приводу його для участі у судовому засіданні, де йому мали обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

25 листопада колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурорів.

"За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2021 року скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, громадянина А., з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено", - йдеться у повідомленні.

За інформацією суду, Аксьонов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»), ч.1 ст. 255 («Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній»), ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 («Терористичний акт»), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 279 («Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства»), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 («Захоплення державних або громадських будівель чи споруд») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому цього року Служба безпеки України повідомила про підозру керівникам окупаційної адміністрації Криму в порушенні законів та звичаїв війни за ст.438 Кримінального кодексу України. Підозрювані - колишній "голова Ради міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов та "голова Державної Ради Республіки Крим" Володимир Константинов.