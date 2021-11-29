Апеляційний суд залишив чинним виправдувальний вирок догхантеру Святогору

Обвинувачуваний Святогор та його адвокат на суд не прийшли.

Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення першої інстанції щодо Олексія Святогора, якого звинувачували за ч.2, ч.3 ст. 300 Кримінального кодексу України (виготовлення або розповсюдження матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості) через заклики вбивати безпритульних собак.

Судове засідання відбулося 29 листопада. Обвинувачуваний Святогор та його адвокат на суд не прийшли.

"Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення першої інстанції, чим виправдав живодера Святогора", - повідомили у зоозахисній організації FreeAnimals.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва виправдав Святогора. Суддя Оксана Голуб вирішила, що сторона звинувачення не змогла довести, ніби в діях звинуваченого є склад кримінальних правопорушень, а заяви Святогора є його суб’єктивною думкою і не можуть вважатись пропагандою жорстокого ставлення.

Олексій Святогор отримав скандальну популярність як один із найактивніших догхантерів України, який не приховував своєї діяльності. У 2016 році він здійснив кілька рейдів до Одеси і вихвалявся кількістю вбитих бродячих собак.

У 2018 році Святогора оголосили у розшук і пізніше затримали в столиці.