Порошенко поїде у США, аби відновити проукраїнську коаліцію

На Заході немає втоми від України, а цю тезу просуває кремлівська пропаганда.

Про це в ексклюзивному інтерв´ю програмі The Week сказав п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він також повідомив, що після поїздки до Канади планує візит у США.

«Ніякої втоми від України немає. Це наратив, який розповсюджується Путіним, називається «Ukraine fatigue». Мені вдалося це здолати під час міграційної кризи 2016 року. Це вдалося здолати і під час введення безвізу в 2016-2018 роках, і щодо продовження співпраці включно з макрофінансовою допомогою Євросоюзу. Всі роки мого президентства», – констатує Порошенко.

Порошенко додав, що, повернувшись з європейського турне і Канади, планує відвідати Сполучені Штати Америки з однією метою – відновлення проукраїнської коаліції після ковідної перерви.

«Питання пріоритету грошей, а не цінностей – це один з елементів гібридної війни, яка раніше Путіним велася проти України. А сьогодні вона ведеться проти Європи. Це саме те, про що ми попереджали з самого початку агресії проти нашої держави. Міграційна криза, яка організована сьогодні на кордоні балтійських країн і Польщі з боку Білорусі. Ситуація у Боснії і Герцоговині, коли ця балканська країна знаходиться під реальною загрозою припинення існування. Втручання у вибори значної кількості європейських країн з боку Російської Федерації означає одне – Путін робить атаку на цінності, цілісність, єдність європейських країн і трансатлантичну єдність зі Сполученими Штатами і Канадою», – переконаний п’ятий Президент.

«Коли мене питали в 2014-2015 роках, а чого ж Україна потребує від Європейського Союзу, я казав 2 речі – і це не гроші, хоча нам гроші дуже потрібні. Нам потрібна єдність Європейського Союзу. Всі 28 голосів мають голосувати синхронно. І солідарність з Україною. Тоді ми цього добилися. Я переконаний, що можемо отримати зараз. Бо якщо ти не є оптимістом, ти не маєш бути президентом воюючої країни. Бо ти точно програєш, якщо ти не маєш волі до перемоги», – додав він.