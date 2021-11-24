Суд закрив кримінальну справу через обвал будинку в Дрогобичі

Позов постраждалих про відшкодування збитків залишили без розгляду.

Дрогобицький міськрайонний суд закрив кримінальне провадження проти двох комунальників через обвал будинку у Дрогобичі у 2019 році.

Згідно з ухвалою від 17 листопада, яку оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, справу проти закрито на підставі п. 10 ч. 1 статті 284 КПК України - через пропуск прокуратурою граничного терміну скерування обвинувального акту.

Також суд залишив без розгляду цивільний позов постраждалих внаслідок обвалу будинку про відшкодування їм завданих їм збитків.

Ухвалу ще може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду.

Нагадаємо, вночі 28 серпня 2019 в будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі обвалився під'їзд чотириповерхового житлового будинку. Унаслідок цього загинули вісім людей. Причиною обвалення будинку стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Підозру висунули працівники комунального підприємства – 58-річному чоловіку та 61-річній жінці.

У липні 2020 року поліція повідомила про завершення досудового розслідування у справі про обвал будинку.

У липні 2021-го відселений житловий будинок по вул. Грушевського, 101 зруйнувався знову.