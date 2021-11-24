Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
ГоловнаПраво

Суд закрив кримінальну справу через обвал будинку в Дрогобичі

Позов постраждалих про відшкодування збитків залишили без розгляду.

Суд закрив кримінальну справу через обвал будинку в Дрогобичі
Фото: Ірина Громоцька

Дрогобицький міськрайонний суд закрив кримінальне провадження проти двох комунальників через обвал будинку у Дрогобичі у 2019 році.

Згідно з ухвалою від 17 листопада, яку оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, справу проти закрито на підставі п. 10 ч. 1 статті 284 КПК України - через пропуск прокуратурою граничного терміну скерування обвинувального акту.

Також суд залишив без розгляду цивільний позов постраждалих внаслідок обвалу будинку про відшкодування їм завданих їм збитків.

Ухвалу ще може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду.

Нагадаємо, вночі 28 серпня 2019 в будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі обвалився під'їзд чотириповерхового житлового будинку. Унаслідок цього загинули вісім людей. Причиною обвалення будинку стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Підозру висунули працівники комунального підприємства – 58-річному чоловіку та 61-річній жінці.

У липні 2020 року поліція повідомила про завершення досудового розслідування у справі про обвал будинку.

У липні 2021-го відселений житловий будинок по вул. Грушевського, 101 зруйнувався знову.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також