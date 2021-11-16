Рада на рік продовжила територіальну юрисдикцію місцевих судів в межах старих районів

Верховна Рада на пленарному засіданні в вівторок, 16 листопада, продовжила територіальну юрисдикцію існуючих місцевих судів на один рік - до 1 січня 2023 року.

За відповідний законопроєкт №5387 проголосували 272 народних депутата.

У 2020 році в Україні провели укрупнення районів, внаслідок чого їх кількість зменшилась з 490 до 136. Відповідно, кількість судів в Україні повинна бути приведена до кількості новостворених районів. Президент Володимир Зеленський має внести на розгляд парламенту проєкт закону про зміну системи місцевих судів на території України, проте цього досі не було зроблено.

Суди загальної юрисдикції зараз прив’язані здебільшого до старих районних центрів. Проте новими районними центрами в деяких випадках визнані населені пункти, які раніше ними не були та не мали судів на власній території. Тобто суди доведеться створювати заново або переносити.