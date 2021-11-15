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Україна відправила німецьким слідчим Lamborghini і Rolls Royce як речові докази у справі про шахрайство

Автомобілі могли бути куплені за злочинні гроші.

Фото: gp.gov.ua

Україна відправила німецьким правоохоронним органам автомобілі Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тис. євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис. євро, які є доказами в рамках гучної справі про шахрайство у Європі.

Про це повідомив Офіс генерального прокуратура.

"Відбулася перша з часу приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна – автомобілів еліт-класу. Раніше іноземним країнам передавались вилучені з обігу речі, культурні цінності та інші докази", - прокоментувала відправку автомобілів генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Передача авто відбулася і міжнародному аеропорту "Бориспіль", звідки їх на транспортному літаку відправили за кордон.

Автомобілі є доказами, оскільки можуть бути придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

Справа стосується шахрайської схеми, пов’язаної із інвестуванням в неіснуючі фінансові продукти, організували громадяни України. Фактично ж злочин був вчинений в Німеччині, Болгарії, Сербії та в інших європейських країнах. Більшість учасників злочинної організації наразі викриті та затримані на територіях іноземних держав та в Україні.

За даними слідства, аферу реалізувала організована злочинна група громадян України та інших країн упродовж 2017-2020 років. Вони нібито виманювали у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше разів.

Коли люди хотіли вивести свої інвестиції в готівку, їм дзвонили оператори шахрайських колцентрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку - додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.

Задокументована сума збитків від цієї схеми склала 9 млн євро.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

У березні та червні підозру було повідомлено першим трьом підозрюваним. Двох із них арештували з заставою 325 млн гривень кожному (справа одного уже в суді), а третю оголосили у міжнародний розшук. Четвертого підозрюваного затримали у жовтні.

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовано низку дорогих автомобілів: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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