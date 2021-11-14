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Двох працівниць Мукачівської міськради судитимуть за фальсифікацію ковід-сертифікатів

Жінки незаконно придбали підроблені документи, заплативши за кожен 1500 гривень.

Двох працівниць Мукачівської міськради судитимуть за фальсифікацію ковід-сертифікатів
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Поліцейські Закарпаття скерували для суду два кримінальні провадження щодо використання підроблених ковід-документів. Йдеться про випадок, коли дві працівниці Мукачівської міської ради подали у відділ кадрів завідомо підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Дві жінки, працівниці Мукачівської міської ради, пред’явили за місцем роботи підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Обом повідомлено про підозру та матеріали справи скеровані для судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування дізнавачі поліції встановили, що фігурантки незаконно придбали підроблені документи, заплативши за кожен 1500 гривень. При цьому жінки не проходили жодних медичних маніпуляцій. 

Наразі правоохоронці встановлюють безпосередньо особу, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки, як зазначається, відмовляються пояснити, де саме придбали фальшивий документ.

Жінкам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа). 

Санкція статті передбачає від штрафу до двох років обмеження волі. 

Нагадаємо, 12 листопада у Дніпрі викрили підпільну типографію з виготовлення фіктивних COVID-сертифікатів і негативних ПЛР-тестів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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