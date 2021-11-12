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Зеленський підписав закон "Про енергетичну ефективність"

Основна мета закону – створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Зеленський підписав закон "Про енергетичну ефективність"
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про енергетичну ефективність", який 21 жовтня цього року ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

Зазначається, що основна мета закону – створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Цей закон закладає фундамент для фінансування державних програм енергоефективності.

Закон також усуває технічні перепони, які ускладнювали укладання ЕСКО-договорів, та надає повноцінного характеру розвитку енергосервісу. Цей механізм залучає приватні інвестиції в модернізацію бюджетних установ. Середня річна економія за реалізованими ЕСКО-проєктами становить 35%.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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