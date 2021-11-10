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ВАКС відправив за ґрати колишнього гендиректора Чорнобильського спецкомбінату

Експосадовцю призначили три з половиною роки в'язниці.

ВАКС відправив за ґрати колишнього гендиректора Чорнобильського спецкомбінату
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд визнав винним у корупції колишнього гендиректора ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" Михайла Грабчука.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За вироком суду йому призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі та штрафу  розмірі 17 тис. гривень за зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК Кодексу). Крім того, суд задовольнив цивільний позов у справі про відшкодування майнової шкоди на 1 мільйон гривень.

Справа стосується подій 2016 року, коли тодішній директор комбінату Грабчук підписав низку угод про закупівлю дизпалива з переможцем аукціону, а потім необґрунтовано погодив підвищення ціни договору. У результаті підприємство отримало дорожче паливо в менших обсягах, ніж було вказано в договорах.

Сума збитків, завданих ДСП, оцінюється в 1 млн гривень.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Чорнобильський спецкомбінат займається забезпеченням і підтримкою бар'єрної функції зони відчуження і підтримкою її інфраструктури.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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