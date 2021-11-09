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Хотіли зробити інвалідом: СБУ запобігла нападу на місцевого депутата Херсонщини

Зловмисник хотів, щоб "потерпілому" завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності.

Хотіли зробити інвалідом: СБУ запобігла нападу на місцевого депутата Херсонщини

Служба безпеки запобігла нападу на депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, в ході спецоперації затримано "замовника” злочину. Ним виявився голова цієї ОТГ. Зловмисник хотів, щоб "потерпілому" завдали тяжких тілесних ушкоджень, які б призвели до каліцтва та інвалідності.

"За даними слідства, голова однієї з територіальних громад Херсонщини підшукував виконавця нападу на місцевого депутата, який займається аграрним бізнесом. За даними слідства, замовник злочину мав з чоловіком комерційний конфлікт. За побиття потерпілого з особливою жорстокістю зловмисник обіцяв 7 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели на околиці Одеси імітацію нападу на автомобіль "потерпілого" та зробили відповідні "підтверджуючі" фотоматеріали.

Замовника злочину було затримано в одному із селищ Миколаївської області після передачі "нападнику" другої частини грошей.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 5 листопада Служба безпеки України повідомила про припинення незаконної діяльності групи осіб, які привласнювали виділені на будівництво Подільського мосту в Києві кошти.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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