Активіст Микола Виговський подав заяву до СБУ через прослуховування 

У жовтні він знайшов трекер для стеження та пристрій прослуховування в своїй машині.

Активіст Микола Виговський подав заяву до СБУ через знайдений у машині пристрій для відстежування та прослуховування. Про це кореспондент LB.ua повідомляє з брифінгу під будівлею СБУ.

12 жовтня Виговський почув металевий стукіт та знайшов сторонній предмет біля заднього лівого колеса. Після розбору предмету він виявив GPS-трекер. 25 жовтня після перевірки всієї машини на СТО працівники знайшли за магнітолою засіб для прослуховування.

Заяву до СБУ для відкриття кримінального провадження активіст з адвокатом Масі Найємом подали за ст. 182 ККУ (Порушення недоторканності приватного життя) та ст.359 КК України (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

"Я не знаю, хто це зробив, але маю певні гіпотези: це або нечесні працівники правоохоронних органів або ті, кому заважає моя боротьба з так званою містобудівною реформою, або ворожі сили, зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні", – розповів Микола на пресконференції.

Адвокат Найєм додав, що в разі відмови відкриття кримінального провадження розслідування стеження за активістом будуть виманати в судовому порядку.

Виговський у 2014-2016 був менеджером Реанімаційного пакету реформ, потім – координатором громадського руху "ЧЕСНО". Балотувався в депутати від партії "Голос". Цього року працював над організацією масштабної акції "Марш за Київ".

УГСПЛ характеризує його як відомого своєю активною громадянською позицією та протидією свавіллю у правоохороних органах. Протягом останніх років організував та провів десятки акцій.