Фото: vl.npu.gov.ua

Ввечері у неділю, 7 листопада, на автомобільній дорозі між селами Романів та Верхівка (Луцький район) сталася ДТП.

На сайті місцевої поліції повідомляється, що автомобіль Volkswagen Golf на високій швидкості з'їхав з дороги та врізався у дерево на узбіччі.

32-річний водій, мешканець Луцька, та двоє його пасажирів загинули на місці події.

Поліції відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що у суботу в Миколаївській області сталася ще одна аварія з великою кількістю загиблих. Там зіткнулися автомобілів Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101. В "жигулях" їхало подружжя з п'ятьма дітьми. Після зіткнення машина перевернулася на дах, її водій та двоє дітей-пасажирів загинули, решта пасажирів потрапили в лікарню.