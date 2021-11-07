Сьогодні, 7 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова Львівської області головний сержант Віталій Павлисько.
Про це повідомили у Яворівській райдержадміністрації.
Віталій Миколайович Павлисько служив за контрактом у 24 ОМБр з 2015 року.
Народився 29 листопада 1973 року, освіта середньо-спеціальна, одружений.
"Під час виконання бойових завдань 7 листопада 2021 року головний сержант трагічно загинув. У військовослужбовця залишились дружина, син, донька, мати, та батько. Щирі співчуття рідним та близьким Героя", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 17:00 7 листопада у зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двох поранених воїнів госпіталізували. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний.
2 листопада поблизу Павлополя окупанти вбили бійця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Єлисєєва.