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В аеропорту “Бориспіль” виявили 17 фейкових сертифікатів про вакцинацію

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки.

В аеропорту “Бориспіль” виявили 17 фейкових сертифікатів про вакцинацію
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

За два дні в аеропорту “Бориспіль” правоохоронці виявили 17 сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу з ознаками підробки.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада.  

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. 

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України може ввести “ковідну амністію” для тих, хто отримав фейкові сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Раніше Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №6084 щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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