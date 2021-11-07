Його викрили у пункті пропуску “Кучурган”.

У пункті пропуску “Кучурган” на Одещині викрили водія, який роздрукував свідоцтво на іноземне авто на кольоровому принтері.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Учора в пункті пропуску “Кучурган” прикордонники Подільського загону виявили підроблений реєстраційний документ на іноземний автомобіль”, – йдеться у повідомленні.

Під час прикордонного контролю у інспектора виникли сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польської автівки, яким їхав 37-річний громадянин України.

Згодом з'ясувалося, що документ повністю підроблений, а саме – папір роздрукували на кольоровому принтері.

До Національної поліції надіслано повідомлення щодо виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Нагадаємо, співробітники Прикордонної служби у Лодзі затримали трьох українців за підробку документів та сприяння перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.