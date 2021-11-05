Зеленський призначив Гриневецького головою Одеської ОДА в обхід закону, - "Схеми"

Сергія Гриневецького призначили головою Одеської обласної державної адміністрації попри люстраційний висновок щодо нього про відмову обійняти державну посаду.

Це встановили журналісти програми "Схеми", співставивши результати перевірки Одеської ОДА на відповідність закону "Про очищення влади" та лист керівника Офісу президента Андрія Єрмака і указ Володимира Зеленського про призначення Гриневецького.

Про це йдеться у розслідуванні "Лобісти «харківських угод» у владі Зеленського", де також згадується роль Гриневецького у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

10 листопада 2020 року керівник Офісу президента (лист Єрмака є у розпорядженні "Схем", - ред.) звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання щодо призначення Сергія Гриневецького очільником Одеської ОДА. Згодом його кандидатуру погодили на засіданні уряду.

Однак за 4 дні до листа від Єрмака – 6 листопада – облдержадміністрація склала висновок щодо Гриневецького про те, що він потрапляє під дію закону "Про очищення влади". Цю перевірку в ОДА провели, коли Гриневецький подавався ще на посаду заступника голови. На підставі такої перевірки у призначенні йому було відмовлено.

Гриневецький, відповідно до його офіційної біографії, з 1990-го по 1991-й рік був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Комуністичної партії України Одеської області.

"Чинним був люстраційний висновок і 27 листопада 2020 – в день, коли Володимир Зеленський підписав указ про призначення Гриневецького головою ОДА. На той момент Гриневецький вже мав рішення Одеського окружного адмінсуду на свою користь – про протиправність відмови йому обіймати державну посаду, але це рішення ще не вступило в законну силу. Це сталося через два тижні після президентського указу – 14 грудня 2020 року, коли з’явилось рішення апеляційної інстанції", - пояснюють журналісти "Схем".

Попри це, Гриневецький заявив: "Закон абсолютно чітко виписує процедуру, яку я пройшов. Більше того, я ще підкріпився рішеннями судів".

"Схеми" також направили запит до Офісу президента та самого Володимира Зеленського. На відповідь чекають.

Сергій Гриневецький також був у числі депутатів, які 27 квітня 2010 року проголосували "за" ратифікацію "харківських угод" у ВР. Коли журналісти спробували зв’язатись із Гриневецьким телефоном і уточнити, чи змінилась його позиція, він не відповів.

Сергій Гриневецький – багатолітній керівник Одещини. Був народним депутатом – соратником колишнього спікера ВР Володимира Литвина. У 2002-го році отримав орден дружби від президента Росії Володимира Путіна. У 2004-му брав участь у з’їзді в Сєвєродонецьку Луганської області. Тоді учасники цього зібрання погрожували створити "південно-східну республіку". На той час Гриневецький теж був головою Одеської обласної адміністрації.

У червні 2021 Гриневецького було обрано головою палати регіонів Конгресу місцевих влад при президенті України.