Національна поліція України під час операції з затримання розповсюджувачів наркотиків в Одеській та Київській областях вилучила рекордну партію марок ЛСД.
Про це повідомила пресслужба поліції в вівторок, 26 жовтня.
Головною підозрюваною у цій справі вважається 27-річна мешканка Одеси. Їй інкримінують створення чотирьох інтернет-майданчиків з продажу наркотиків та психотропів в Україні і ще трьох - у Молдові. Поліція стверджує, що там можна було придбати ЛСД, марихуану, мефедрон, амфетамін, героїн, альфа-PVP, екстазі. Наркотики пересилали за допомогою поштових операторів.
Поліція оцінює місячну виручку магазинів у 1,5 млн гривень.
Під час спецоперації ймовірних учасників угрупування викрили, а їх лабораторію, де виготовляли амфетамін, - ліквідували.
В ході обшуків на території двох областей правоохоронці вилучили найбільшу в країні одиничну партію марок ЛСД - 53 265 шт. Їх загальна вартість за цінами "чорного" ринку становить понад 18 мільйонів гривень. Також поліція знайшла 10 кг канабісу, інші наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання, фасувальні матеріали тощо.
Одеситку та ще одного фігуранта затримали, їм будуть оголошувати підозру за наркоторгівлю (ч.2 ст.307 Кримінального кодексу). Діям ще двох осіб дадуть правову оцінку після завершення слідчо-оперативних заходів.
Джерело походження наркотиків встановлюється.
Нагадаємо, що у Колумбії на вихідних затримали лідера найбільшого наркокартеля Дайро Усугу. Його шукали 10 років і зловили у джунглях після того, як його зрадили члени власного угруповання.