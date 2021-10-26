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Поліція заявила про вилучення рекордної партії марок ЛСД

Вартість наркотиків оцінюється в 18 млн гривень.

Фото: npu.gov.ua

Національна поліція України під час операції з затримання розповсюджувачів наркотиків в Одеській та Київській областях вилучила рекордну партію марок ЛСД.

Про це повідомила пресслужба поліції в вівторок, 26 жовтня.

Головною підозрюваною у цій справі вважається 27-річна мешканка Одеси. Їй інкримінують створення чотирьох інтернет-майданчиків з продажу наркотиків та психотропів в Україні і ще трьох - у Молдові. Поліція стверджує, що там можна було придбати ЛСД, марихуану, мефедрон, амфетамін, героїн, альфа-PVP, екстазі. Наркотики пересилали за допомогою поштових операторів.

Поліція оцінює місячну виручку магазинів у 1,5 млн гривень.

Під час спецоперації ймовірних учасників угрупування викрили, а їх лабораторію, де виготовляли амфетамін, - ліквідували.

В ході обшуків на території двох областей правоохоронці вилучили найбільшу в країні одиничну партію марок ЛСД - 53 265 шт. Їх загальна вартість за цінами "чорного" ринку становить понад 18 мільйонів гривень. Також поліція знайшла 10 кг канабісу, інші наркотики, прекурсори, лабораторне обладнання, фасувальні матеріали тощо.

Фото: npu.gov.ua

Одеситку та ще одного фігуранта затримали, їм будуть оголошувати підозру за наркоторгівлю (ч.2 ст.307 Кримінального кодексу). Діям ще двох осіб дадуть правову оцінку після завершення слідчо-оперативних заходів.

Джерело походження наркотиків встановлюється.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, що у Колумбії на вихідних затримали лідера найбільшого наркокартеля Дайро Усугу. Його шукали 10 років і зловили у джунглях після того, як його зрадили члени власного угруповання.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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