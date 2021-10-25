Слідчі вважають, що зброя була призначена для продажу.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило, що на території роти патрульної служби поліції особливого призначення "Кривбас" знайшли велику кількість зброї, яка не знаходиться на обліку. Слідчі Бюро вважають, що вона була призначена для продажу.

"Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Нацполіції з Дніпропетровської області. Працівники ДБР виявили необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси. За оперативною інформацією, військові засоби ураження організатори планували вивезти до іншої області для перепродажу", - йдеться на сайті ДБР.

Слідчі Бюро вилучили 89 гранатометів різної модифікації, 178 реактивних протитанкових гранат, 336 ручних гранат, 329 запалів, а також 56 тисяч набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін, димові шашки.

Щоб встановити походження зброї, ДБР планує провести низку судово-балістичних, вибухотехнічних та хімічних експертиз. Відкрито кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Фото: ДБР

Фото: dbr.gov.ua/

Фото: dbr.gov.ua/

Фото: dbr.gov.ua/

Фото: dbr.gov.ua/

Фото: dbr.gov.ua/

Рота "Кривбас" була створена в 2014 році як добровольчий підрозділ у складі ГУ МВС в Дніпропетровській області. Після підпорядкування Національній поліції батальйон було рефомовано в роту.

Нагадаємо, що в 2016 році подібний випадок стався на базі полку поліції "Дніпро-1". Тоді Генеральна прокуратура заявила, що разом з СБУ розпочали спецоперацію з вилучення незаконної зброї та боєприпасів на базі полку. В полку "Дніпро-1" тоді заявили, що зброя трофейна і зареєстрована, і назвали справу політично мотивованою, бо в 27-му окрузі в Дніпрі саме балотувався до Верховної Ради один із співробітників підрозділу.