Архієрейський собор Української православної церкви Київського патріархату вирішив прийняти митрополита Егінського і Пороського Авксентія і його єпархію до складу УПЦ КП та надати йому титул "митрополит Херсонеський і Егінський".

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

Собор, який відбувся 23 жовтня, задовольнив прохання митрополита Авксентія, створивши свою структуру на території Елладської архієпископії.

Фото: пресслужба УПЦ КП

Раніше повідомляли, що 10 жовтня митрополит Авксентій співслужив з Філаретом у Києві.

Єпархія теперішнього митрополита Херсонеського і Егінського Авксентія (Марінеса) не належала до Елладської православної церкви, а була окремою невизнаною Грецією структурою. У ній 70 священнослужителів та 50 ченців у 10 монастирях.

Українська православна церква Київського патріархату - православна церква в Україні, що існувала з червня 1992 року до 15 грудня 2018 року (станом на 14 листопада 2019 року юридична особа ліквідована). У грудні 2018 року, перед ухваленням рішення про ліквідацію, поділялася на 34 єпархії, що об'єднували понад 5 тисяч парафій.

Очільника УПЦ КП патріарха Філарета після надання Томосу про автокефалію правонаступниці УПЦ КП Православній церкві України наділили титулом почесного патріарха.

Філарет, який був одним з творців Православної церкви України, в 2019 році відмовився її визнавати. Він наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх.

На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їх виконання від єпископів і священників новоствореної ПЦУ.

24 травня на Синоді Православної церкви України Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити.

У грудні 2019 року почесний патріарх Філарет заявив, що Томос від Вселенського патріарха на створення Української автокефальної помісної церкви не справжній і робить українську церкву залежною від Константинополя.

У лютому 2020-го Православна церква України призупинила повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду. Це сталося після того, як єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Панку) перейшов до УПЦ КП, хоча його єпархія розташована на території Молдови і після створення ПЦУ мала перейти під юрисдикцію Вселенського патріархату.

Окрім возведеного Філаретом у сан архієпископа Фалештського і Східно-Молдовського Філарета до КП перейшли очільник розташованої в Росії Білгородської єпархії митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро.