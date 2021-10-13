Між Єгиптом і Грецією прокладуть підводний електричний кабель

Єгипет і Греція на цьому тижні збираються підписати попередню угоду про прокладання електричного кабелю між двома країнами на дні Середземного моря.

Меморандум про взаєморозуміння підпишуть профільні міністри обох країн, повідомляє Bloomberg з посиланням на речника міністерства довкілля та енергетики Греції.

Єгипет, який має надлишок електроенергії, з минулого року веде переговори про її продаж в Європу. Дискусії вийшли на практичний рівень протягом останніх кількох місяців. За даними агентства, підводний кабель з Єгипту може бути прокладено до Греції через Кіпр.

Очікується, що підводний інтерконнектор матиме потужність 2 ГВт в обидві сторони.

Ідея створення зв'язків між двома континентами полягає у тому, щоб постачати відновлювану електроенергію з Північної Африки, де найближчим часом будуть побудовані значні потужності з виробництва екологічно чистої енергії, на європейський материк. З точок входу вона може бути передана через існуючу і плановану інфраструктуру в Центральну і Західну Європу.

Крім того, підводний інтерконнектор приєднає нині ізольовану енергосистеми Кіпру до європейської мережі.