У Білорусі проти Тихановської і Латушка порушили справу через "привласнення звання службової особи"

Слідчий комітет звинувачує їх у "створенні псевдоорганів влади" за кордоном.

Слідчий комітет Білорусі порушив ще одну справу проти опозиціонерів Світлани Тихановської і Павла Латушка. Вони нібито створили псевдооргани державної влади Білорусі за кордоном.

Про це заявив представник СК Сергія Кабакович в ефірі телеканалу "Білорусь 1", передає Белсат.

Справу відкрито за статтею 382 Кримінального кодексу (довільне присвоєння звання або повноважень посадової особи), санкції за якою передбачають до двох років позбавлення волі.

"Обвинувачені Тихановська і Латушко за погодженням з іншими учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади і відомства і представництва Республіки Білорусь за кордоном. І продовжуючи свої злочинні дії, вони вступили в переговори з представниками іноземних держав і міжнародних організацій", - заявив представник СК.

Нагадаємо, Тихановська була суперницею Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі в серпні 2020 році.

За підсумками виборів Олександр Лукашенко, який беззмінно править країною вже майже три десятиліття, знову проголосив себе переможцем. За даними ЦВК Білорусі, він набрав 80% голосів, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

Достовірних рейтингів кандидатів не було, але, за даними деяких організацій, які намагалися вести спостереження за підрахунком голосів, більшість виборців проголосували за Тихановську. Вибори проходили з численними порушеннями, місцевих спостерігачів не пускали на дільниці, міжнародні взагалі не були запрошені.

Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.

Павло Латушко - білоруський дипломат, посол Білорусі у Польщі (2002-2008 роки), Франції (2012-2019роки); міністр культури Білорусі (2009-2012 роки). У серпні 2020 року наказом міністра культури Юрія Бондаря Латушка звільнили з посади гендиректора Купалівського театру. Причиною стало те, що 14 серпня він засудив придушення мирних акцій протесту проти фальсифікацій на виборах у Білорусі. Також Латушко брав участь у демонстраціях на площі Незалежності та в "Марші за свободу".

Латушко послідовно використовує білоруську мову в офіційних відносинах.