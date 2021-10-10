У Німеччині розслідують причетність Лукашенка до контрабанди нелегалів, - ЗМІ

У Німеччині розслідують причетність Олександра Лукашенка до контрабанди мігрантів з території Білорусі через Польщу в ФРН.

Про це повідомляє в неділю газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.

Офіційно факт розслідування проти Лукашенко не підтверджений, повідомляє Радіо Свобода.

За даними німецької поліції, з серпня 2021 року з Білорусі до Німеччини незаконно перебралися майже 4000 мігрантів, у яких були відсутні необхідні документи. Їх потік збільшується, в жовтні таких мігрантів було зафіксовано понад тисячу.

Як правило, йдеться про молодих чоловіків з Іраку і Сирії, яким білоруська влада видає студентські візи. Вони прилітають в Білорусь і відправляються на кордон, щоб спробувати потрапити в ЄС і попросити про притулок.

За інформацією Bild, білоруські прикордонники допомагають мігрантам дістатися до польського кордону і показують ділянки, де вона погано охороняється, при цьому за допомогу в нелегальному перетині кордону мігранти платять білоруській стороні близько 4000 євро.

Влада Білорусі це заперечує, однак підкреслює, що не має наміру допомагати країнам ЄС справлятися з міграційним потоком, поки діють санкції.ї

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю.

Раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", - говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн. Варшава, Рига, Вільнюс і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Сьогодні стало відомо, що всі польоти з Іраку в Білорусь були припинені, в тому числі іракських і катарських авіакомпаній.