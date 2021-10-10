США відновлюють міграційну лотерею Green Card

Конгрес санкціонував 55 000 "зелених карт" на рік для іммігрантів по всьому світу.

Уряд США офіційно відкриває прийом заявок для участі у візовій лотереї Green Card на програми 2023 року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Адміністрація Байдена оголосила в середу, що розпочалася реєстрація на програми отримання віз для іммігрантів на 2023 рік. Конгрес санкціонував 55 000 “зелених карт” на рік для іммігрантів по всьому світу для сприяння різноманітності в США.

Реєстрація розпочинається задовго до початку наступного фінансового року - в даному випадку 2023 року - щоб дати час для розгляду заяв.

Нагадаємо, у 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про низку кроків, які заборонили людям із мусульманських країн прибувати до США.

У квітні 2020 Дональд Трамп підписав указ, який на час епідемії коронавірусу забороняє імміграцію в країну. Президент США вважав, що цей захід допоможе країні зберегти медичні ресурси під час епідемії коронавірусу.

З того часу затримки з оформленням документів переможцям міграційної лотереї стали постійними і призвели до низки судових позовів.