Нуланд у понеділок прилетить до Москви

Про що дипломатка говоритиме з російськими високопосадовцями – не уточнюється.

Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд у понеділок, 11 жовтня відвідає Москву для проведення перемовин з представниками російської влади.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

“Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд відправиться до Москви (Росія) 11 жовтня для зустрічі з вищими посадовими особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань”, – повідомили у Держдепі.

Про що Нуланд говоритиме з російськими високопосадовцями не уточнюється.

Далі 14 жовтня вона поїде до Бейруту (Ліван), де з представниками громадянського суспільства та урядовцями обговорить економічні реформ та вибори наступного року.

15 жовтня Нуланд полетить до Лондона, говоритиме з урядовцями про глобальні проблеми.

Нагадаємо, Нуланд – американська дипломатка та політична діячка, в адміністрації Байдена – заступниця Державного секретаря США з політичних питань. Це третя за значущістю посада у Держдепі. В адміністрації Обами Нуланд була речницею Держдепу та помічницею Державного секретаря США у справах Європи та Євразії.

Раніше дипломатка заявила, що США готові до участі і в нормандському форматі і в паралельному з ним процесі, якщо учасники переговорів вважатимуть це корисним.

У 2019 році Росія відмовила Нуланд у візі, оскільки вона перебувала в "чорних" списках РФ у відповідь на американські санкційні списки.