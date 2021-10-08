Коаліція в Австрії опинилась на межі розпаду

Коаліція в Австрії, до якої входять Австрійська народна партія (ÖVP) та Партія зелених, опинилась на межі розпаду.

Як повідомляє Reuters, "зелені" вимагають від ÖVP відставки прем'єр-міністра Себастьяна Курца через корупційний скандал довкола глави уряду.

Партія зелених, яка обіцяла виборцям займатися "чистою політику", хочуть, щоб в ÖVP змінили прем'єр-міністра на людину з незаплямованою репутацією.

"Така особа більше не може виконувати свої обов'язки, і, звичайно, ÖVP повинна висунути на посаду голови уряду кандидата, який не викликатиме заперечень", - сказала лідерка парламентської фракції "зелених" Зіґрід Маурер.

Однак у Народній партії висловили Курцу, який заперечує правопорушення, підтримку. Представники заявили, що ÖVP вийде з коаліції у випадку його відставки.

Більшість опозиційних партій заявили, що не хочуть дострокових виборів.

У вівторок в парламенті Австрії планують розглянути вотум недовіри Курцу. Успішність голосування та відставка прем'єра залежатиме від позиції "зелених". Лідер партії Вернер Коглер заявив, що "зелені" розглянуть всі можливості.

Нагадаємо, що антикорупційна прокуратура Австрії (WKStA) веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

У 2019 році через інший корупційний скандал розпалася коаліція ÖVP з Австрійською партією свободи (FPÖ).

Тоді у ЗМІ попало відео з тодішнім віцеканцлером і главою FPÖ Хайнц-Крістіаном Штрахе та росіянкою, яка пропонувала гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У результаті скандалу всі міністри від FPÖ пішли у відставку, а в країні були призначені дострокові вибори.

Тоді Курцу вдалося зберегти посаду, тому що його партія виграла вибори та сформувала нову коаліцію з "зеленими".