Американський підводний човен зіткнувся з невідомим об'єктом, постраждали кілька моряків

Інцидент стався ще 2 жовтня, але відомо про нього стало лише напередодні.

Атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut отримав пошкодження, зіткнувшись з невідомим об'єктом у міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону під час занурення. Інцидент стався ще 2 жовтня, але відомо про нього стало лише напередодні.

Як повідомляє галузеве видання Navy Times, після зіткнення субмарина була змушена спливти і в надводному положенні попрямувала на базу на острові Гуам.

За словами американських військових, аварія не позначилася на ядерній силовій установці, вона повністю функціональна.

Під час інциденту в Південно-Китайському морі постраждали 11 моряків, вони отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Загрози життю військових немає.

З чим саме зіткнувся підводний човен, з'ясують у результаті розслідування. При цьому джерела в морському командуванні США повідомили, що це навряд чи було якесь судно або інша підводний човен.

Як повідомляли, наприкінці липня російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії.