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Американський підводний човен зіткнувся з невідомим об'єктом, постраждали кілька моряків

Інцидент стався ще 2 жовтня, але відомо про нього стало лише напередодні.

Американський підводний човен зіткнувся з невідомим об'єктом, постраждали кілька моряків
Фото: navytimes.com

Атомний підводний човен ВМС США USS Connecticut отримав пошкодження, зіткнувшись з невідомим об'єктом у міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону під час занурення. Інцидент стався ще 2 жовтня, але відомо про нього стало лише напередодні.

Як повідомляє галузеве видання Navy Times, після зіткнення субмарина була змушена спливти і в надводному положенні попрямувала на базу на острові Гуам.

За словами американських військових, аварія не позначилася на ядерній силовій установці, вона повністю функціональна.

Під час інциденту в Південно-Китайському морі постраждали 11 моряків, вони отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Загрози життю військових немає.

З чим саме зіткнувся підводний човен, з'ясують у результаті розслідування. При цьому джерела в морському командуванні США повідомили, що це навряд чи було якесь судно або інша підводний човен.

Як повідомляли, наприкінці липня російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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