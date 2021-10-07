В одній з областей Росії від отруєння алкоголем за добу померли 10 людей

В Оренбурзькій області Росії за минулу добу від отруєння неякісним алкоголем померли 10 людей, ще кілька госпіталізовані. Влада регіону повідомила, що смертельні випадки зафіксовані одразу в трьох населених пунктах.

Вік померлих – від 36 до 73 років. За повідомленнями, у деяких випадках смерть настала внаслідок уживання навіть від невеликої дози алкоголю, передає Радіо Свобода.

Влада застерегла людей від придбання і вживання нелегальної алкогольної продукції. В області доручено провести перевірку місцевих торгових точок.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки і які спричинили смерть кількох людей.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) влітку оприлюднила дані дослідження, згідно з якими в Росії люди споживають в середньому 11,2 літра чистого алкоголю на душу населення на рік, і майже кожна десята доросла людина має проблему залежності.