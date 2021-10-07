Газ у Європі подешевшав майже на $1000 за одну добу

Ціна газу на голландському хабі TTF вранці у четвер, 7 жовтня, впала нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів.

За даними сайту біржі ICE, вартість листопадових ф'ючерсів спочатку обвалилась до 82 євро за МВт-год, але потім знову підросла приблизно до 100 євро (що відповідає 1200 доларів за тисячу кубометрів).

Ціни на газ у Європі стабільно ростуть з середини серпня, а з кінця вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.

Зниження цін на газ почалось після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія перевищить свої контрактні зобов'язання щодо транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, що напередодні п'ять країн ЄС на чолі з Францією та Іспанією закликали розслідувати причини стрибка цін на газ.