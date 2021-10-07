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Перевізники зекономили понад 7 млн грн на скасуванні плати за бронювання міжнародних перевезень, - Мінфраструктури

Українські перевізники змушені були платити по 50 грн за бронювання кожного міжнародного перевезення.

Перевізники зекономили понад 7 млн грн на скасуванні плати за бронювання міжнародних перевезень, - Мінфраструктури

Українські перевізники змушені були платити по 50 грн за бронювання кожного міжнародного перевезення, через що втрачали значні кошти. Після приходу в Міністерство інфраструктури нової команди і скасування платних бронювань було зекономлено понад 7 млн гривень.

Про це написав у Facebook заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Два місяці тому кожен український перевізник, який хотів перетнути державний кордон, змушений був платити 50 грн за бронювання дозволу на міжнародні перевезення. Дозволи - це такі спеціальні бланки, які видаються урядами інших країн і дають право на перетин кордону», - пояснив він.

За словами Найєма, 50 грн – сума невелика, але з урахуванням майже мільйона перетинів кордону з ринку було стягнуто більше 60 млн грн.

«За що саме стягують ті 50 грн, пояснити не міг ніхто - ні працівники міністерства, ні вже звільнене керівництво Укртрансбезпеки. Зрештою ми вирішили впровадити нову систему автоматизованої видачі дозволів та скасували штучну плату незрозуміло за що», - розповів заступник міністра.

Вже понад 2 місяці бронювання дозволів на міжнародні перевезення – безплатне, автоматичне і оформлюється через нову систему ШЛЯХ. За цей час послугою скористались 5 371 перевізників, 27 345 транспортних засобів отримали дозволи, видано 113 000 замовлень.

«І головне - 7 308 000 грн, які зекономили перевізники за рахунок скасуванням плати за бронювання. Це вже реальність», - додав Найєм.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури почало реформування Укртрансбезпеки, з урахуванням сучасних потреб ринку і відновлення мережі автомобільних доріг. Лише цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відремонтовано і побудовано 6 500 км.

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