Перевізники зекономили понад 7 млн грн на скасуванні плати за бронювання міжнародних перевезень, - Мінфраструктури

Українські перевізники змушені були платити по 50 грн за бронювання кожного міжнародного перевезення.

Українські перевізники змушені були платити по 50 грн за бронювання кожного міжнародного перевезення, через що втрачали значні кошти. Після приходу в Міністерство інфраструктури нової команди і скасування платних бронювань було зекономлено понад 7 млн гривень.

Про це написав у Facebook заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Два місяці тому кожен український перевізник, який хотів перетнути державний кордон, змушений був платити 50 грн за бронювання дозволу на міжнародні перевезення. Дозволи - це такі спеціальні бланки, які видаються урядами інших країн і дають право на перетин кордону», - пояснив він.

За словами Найєма, 50 грн – сума невелика, але з урахуванням майже мільйона перетинів кордону з ринку було стягнуто більше 60 млн грн.

«За що саме стягують ті 50 грн, пояснити не міг ніхто - ні працівники міністерства, ні вже звільнене керівництво Укртрансбезпеки. Зрештою ми вирішили впровадити нову систему автоматизованої видачі дозволів та скасували штучну плату незрозуміло за що», - розповів заступник міністра.

Вже понад 2 місяці бронювання дозволів на міжнародні перевезення – безплатне, автоматичне і оформлюється через нову систему ШЛЯХ. За цей час послугою скористались 5 371 перевізників, 27 345 транспортних засобів отримали дозволи, видано 113 000 замовлень.

«І головне - 7 308 000 грн, які зекономили перевізники за рахунок скасуванням плати за бронювання. Це вже реальність», - додав Найєм.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури почало реформування Укртрансбезпеки, з урахуванням сучасних потреб ринку і відновлення мережі автомобільних доріг. Лише цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відремонтовано і побудовано 6 500 км.